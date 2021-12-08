Evan Rachel Wood: Marilyn Manson oğlumu tehdit etti

Cinsel taciz iddialarının ardı arkası kesilmezken Evan Rachel Wood, Marilyn Manson’la yaşadığı ilişkiyle ilgili açıklamalarda bulundu

Amerikalı ünlü rock yıldızı Marilyn Manson'a yönelik cinsel istismar suçlamaları yeniden gündeme geldi. Oyuncu Evan Rachel Wood, şarkıcı Marilyn Manson tarafından cinsel saldırıya uğradığını açıklamıştı. Wood, ayrıca Manson'ın kendisini sekiz yaşındaki oğluna yönelik cinsel istismarla tehdit ettiğini söyledi.

TEHDİT ETTİ

Yeni ortaya çıkarılan mahkeme belgelerine göre Marilyn Manson, kendisini cinsel saldırı ve seks ticareti yapmakla suçlayan kadınların ailelerini tehdit etti.

Mahkeme kayıtlarına göre; Rock müzisyeni, Westworld oyuncusu ve eski kız arkadaşı Evan Rachel Wood’a, sekiz yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunacağını bile söyledi. Wood ise, "O zaman ve şimdi bile tehdidini ciddiye aldım." dedi.

Manson’ın tehditleri, 34 yaşındaki Wood’u Los Angeles’taki evinin etrafında güvenlik önlemlerini sıkılaştırmasına neden oldu. Wood’un evini kurşun geçirmez pencelerle yenilediği, çelik kapı ve güvenlik çiti kurduğu belirtildi.

"ENDİŞELİYİZ"

Wood’un, "Manson’ın insan kaçakçılığına ve küçük çocukların cinsel istismarına karıştığını yeni öğrendim. Bekleyen ceza soruşturmasıyla birlikte bu yeni gelişmeler, Los Angeles’ta çocuğumuzun güvenliği konusunda beni çok endişelendiriyor.” ifadeleri de mahkeme kayıtlarında yer aldı.