Ezgi Mola duyurdu: Boşanıyorum

Ezgi Mola'dan kötü haber geldi.

2023 yılında Mustafa Aksakallı ile evlenen Ezgi Mola, annelik heyecanını da ilk kez yaşamıştı.

Can adında bir oğlu olan Mola, boşanma kararı aldığını duyurdu.

Ezgi Mola, yaptığı açıklamayla 2 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı.

"Mola, "Sürecin devamında dostluğumuza zarar vermeden, kırmadan, üzmeden birbirimizin yanında olacağız.” dedi.

Mola, şöyle devam etti:

"EVLİLİĞİMİ SONLANDIRIYORUM"

2 yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sürecin devamında dostluğumuza zarar vermeden, kırmadan, üzmeden birbirimizin yanında olacağız. Bizden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Hassasiyetinizi rica ediyoruz.