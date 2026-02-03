Fahriye Evcen kış tatilinde! Yeni kareler paylaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekranların iki ünlü ismi Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan ilişkilerini 2017'de evlilikle taçlandırmıştı. Ünlü çift, 2019'da ilk çocukları Karan'ı, Ocak 2023'te ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.

YENİ KARELER

Şu sıralar herhangi bir projede yer almayan güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Instagram'da 13,6 milyon takipçisi bulunan Evcen, yeni fotoğraflarını sevenlerinin beğenisine sundu.

FAHRİYE'NİN KIŞ HALİ

Şimdilerde kış tatilinde olan Fahriye Evcen, yine kendisine hayran bıraktı. Gri parlak renkteki kar kıyafetleriyle kamera karşısına geçen başarılı oyuncu, pozlarıyla sevenlerinden tam not aldı.