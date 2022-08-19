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    Farah Zeynep Abdullah yeni yaşına hastanede girdi

    ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, 33 yaşına hastanede girdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2022 - 11:18
    • Güncelleme : 19.08.2022 - 11:53
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    Farah Zeynep Abdullah yeni yaşına hastanede girdi

    Masumlar Apartmanı isimli dizsinden ayrılır ayrılmaz Bergen isimli sinema filminde rol alan güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah geçen çarşamba doğum gününü kutlayacaktı.

    Parti iptal oldu

    33 yaşına giren oyuncu için arkadaşları parti organize etti. Ama oyuncu aniden rahatsızlandı.

    Acile gitti

    Ateşi yükseldi. Soluğu partide değil, acilde aldı. Serum takılan Farah Zeynep Abdullah kendine geldikten sonra hastane odasında hemşirelerin sürpriziyle doğum gününü kutladı.

    Farah Zeynep Abdullah yeni yaşına hastanede girdi #1

    Farah Zeynep Abdullah yeni yaşına hastanede girdi #2

    Farah Zeynep Abdullah yeni yaşına hastanede girdi #3


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