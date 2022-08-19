Farah Zeynep Abdullah yeni yaşına hastanede girdi

ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, 33 yaşına hastanede girdi.

Masumlar Apartmanı isimli dizsinden ayrılır ayrılmaz Bergen isimli sinema filminde rol alan güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah geçen çarşamba doğum gününü kutlayacaktı.

Parti iptal oldu

33 yaşına giren oyuncu için arkadaşları parti organize etti. Ama oyuncu aniden rahatsızlandı.

Acile gitti

Ateşi yükseldi. Soluğu partide değil, acilde aldı. Serum takılan Farah Zeynep Abdullah kendine geldikten sonra hastane odasında hemşirelerin sürpriziyle doğum gününü kutladı.