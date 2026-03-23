Fatih Terim kızı Merve Terim’in doğum gününü kutladı: 42 senedir en yakın arkadaşım

Türk futbolunun "'İmparator"u olarak tanınan Fatih Terim, sosyal medyadan yeni bir paylaşım yaptı.

İKİ KIZI VAR

1982 yılında Fulya Terim ile hayatını birleştiren ve bu mutlu evlilikten Buse ve Merve adında iki kızı olan efsane hoca, kızlarına olan düşkünlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Büyük kızı Merve Terim'in doğum gününü kutlayan Fatih Terim, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

"HAYATIMIZA ANLAM KATTIN"

İmparator, kızı Merve için, "Kırk iki senedir en yakın arkadaşım, sırdaşım, yoldaşım, her duyguma ortak, benim can kızım… İyi ki doğdun da hayatımıza anlam kattın, olduğun her yere saçtığın ışık hep parlasın, seni çok seviyorum!" ifadelerini kullandı.

Sert mizacıyla bilinen Terim'in babacan paylaşımı takipçilerinin beğeni yağmuruna tutuldu.