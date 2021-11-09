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    Fazıl Say'ın takipçisine verdiği yanıt gündem oldu

    Fazıl Say yaptığı Fenerbahçe paylaşımına, kulübe başkan ol diye yazan takipçisine, "Ne yapacağız orta sahaya Mozart ve Beethoven’ı mi transfer edeceğiz" diye cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2021 - 03:42
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 03:47
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    Fazıl Say'ın takipçisine verdiği yanıt gündem oldu

    Piyanist, müzisyen ve besteci olan Fazıl Say, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile sevenlerini güldürdü.

    Fenerbahçe'nin hemen hemen her maçını takip eden Fazıl Say, Kayserispor beraberliğinin ardından yaptığı paylaşımla şampiyonluğun çok zor olduğunu ifade etmişti.

    Say'ın dün attığı tweetine ise takipçilerinden bir kulübe başkan olması ile ilgili yorumda bulundu.

    "ORTA SAHAYA MOZART VE BEETHOVEN'I MI TRANSFER EDECEĞİZ"

    Takipçisinin yazısına yanıt veren ünlü piyanist ise, "Yahu kardeşim, yazmışsınız da; kulübe beni niye başkan yapıyorsunuz? Komiksiniz, orta sahaya Mozart ve Beethoven’ı mi transfer edeceğiz? Bence Ali Koç bu işi iyi yapacak. Hala bekliyoruz. Ben destekçiyim hala. Toparlarız" yazdı.

    Say'ın yanıtı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

    Fazıl Say ın takipçisine verdiği yanıt gündem oldu #1

    Fazıl Say ın takipçisine verdiği yanıt gündem oldu #2

    Fazıl Say ın takipçisine verdiği yanıt gündem oldu #3

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