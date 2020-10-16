Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer yoğun bakımda

Kanser tedavisi gören sunucu için Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kanalımızın sevilen yüzü Dilay Kemer’e acil şifalar diliyoruz. Dualarımız ve kalbimiz seninle" denildi

Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer, bir süredir yakalandığı kan kanseri hastalığına karşı mücadele veriyor.

Kemer’in sağlık durumu ile ilgili alınan son bilgilere göre, ağrıları artan sunucu yoğun bakıma alındı.

"KALBİMİZ SENİNLE"

Haberlerin ardından da Fenerbahçe Spor Kulübü'nden açıklama yapıldı.

FB TV'nin resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Kanalımızın sevilen yüzü Dilay Kemer’e acil şifalar diliyoruz. Dualarımız ve kalbimiz seninle." denildi.

DUA İSTEMİŞTİ

Dilay Kemer, mayıs ayında Instagram hesabından bir mesaj paylaşarak, dua istemişti.

Kemer, şu mesajı paylaşmıştı:

"Merhaba... Uzun zaman oldu paylaşım yapmayalı. Açıkçası 'Nasılsın?' sorusuna verecek net bir cevabım olana kadar sessiz kalmaya devam edecektim. Çünkü 'İyiyim' desem iyi değilim, 'Kötüyüm' desem kötü de değilim ama iyileşemedim arkadaşlar. Hala hastane-ev arası mücadele dolu bir hayat yaşıyorum. Tahmin edersiniz ki, bu durumdayken en duymak ve cevaplamak istemediğim soru nasıl olduğum. Her dakika bunu konuşmak, herkese tek tek anlatmak moralimi bozuyor. Zaten doktorum da hastalık konuşmayı yasakladı ama bütün o güzel mesajlar için, endişeleriniz için teşekkür ederim ve böyle hayırlı bir gecede yine dualarınızda olmak isterim."

DİLAY KEMER KİMDİR? HAYATI VE BİYOGRAFİSİ...