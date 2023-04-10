Fenton Bailey: Britney Spears, göründüğü gibi biri değil

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Vasilik davasının sonra sosyal medyada aktif olan ve çıplak paylaşımlar yapan, yeni fotoğraflar yerine eskiden çektiklerini yükleyen ve kafa karıştırıcı açıklamalar yapan Britney Spears, konuşulmaya devam ediyor.
Gerçekte başka biri
2013 yılında şarkıcının hayatını konu alan bir belgesel çeken yönetmen Fenton Bailey, Spears'ın medyada çizdiği portreden çok daha farklı bir insan olduğunu söyledi:
"Seksi görünmeye çalışan biri değil"
"Britney aslında kliplerindeki gibi seksi görünmeye çalışan biri değil, Sahnede öyle biri ama gerçek hayatta çok utangaç ve içe kapanık bir insan. Kendisi de sık sık 'Ben normal ve sıkıcı bir insanım' der dururdu. Menajeri ve babasının onun yanında olduğunu ve ona iyi geldiklerini düşünüyordum"