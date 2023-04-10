Fenton Bailey: Britney Spears, göründüğü gibi biri değil Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'ın belgeselini çeken yönetmen şarkıcı anlattı.

ensonhaber.com

Vasilik davasının sonra sosyal medyada aktif olan ve çıplak paylaşımlar yapan, yeni fotoğraflar yerine eskiden çektiklerini yükleyen ve kafa karıştırıcı açıklamalar yapan Britney Spears, konuşulmaya devam ediyor.

Gerçekte başka biri

2013 yılında şarkıcının hayatını konu alan bir belgesel çeken yönetmen Fenton Bailey, Spears'ın medyada çizdiği portreden çok daha farklı bir insan olduğunu söyledi:

"Seksi görünmeye çalışan biri değil"