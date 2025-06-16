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Geçtiğimiz haftalarda vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un mirası, ölümünden sonra olay olmuştu.

Hayata veda etmeden önce avukatlarına vasiyeti açıklanan Ferdi Tayfur'un, Yalova ve İstanbul'daki taşınmazlarının bir kısmını Darüşşafaka Cemiyeti, TSK ve LÖSEV’e bağışladığı ortaya çıkmıştı.

VASİYETİ HAZIRDI

Sanatçının diğer mal varlıklarının ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt'a miras olarak bırakıldığı belirtildi. Sanatçının Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını bıraktığı, beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını ise Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı okunmuştu.

DAVALAR AÇILDI

Ancak Tuğçe Tayfur'un mirastan istediğini alamaması sonrası aile davalık olmuştu.

"SENSİZ OLMUYOR BABAM"

Gözlerden uzak olan Tuğçe Tayfur'un kardeşi Taha, günler sonra bir paylaşım yaptı. Ferdi Tayfur'un oğlu Taha Turanbayburt, 15 Haziran Babalar Günü'nde sosyal medyadan duygusal bir paylaşım yaptı. Turanbayburt, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta sanatçı İlhan Şeşen'in 'Sensiz Olmaz' şarkısını söyledi.

18 yaşındaki Tayfur, Instagram'daki paylaşımına 'Sensiz olmuyor babam' notunu düştü.

Tayfur'un, yayınladığı videoda ayrıca Ferdi Tayfur'un yeğeni ve aynı zamanda menajeri olan Şirin Gözalıcı'nın hesabını etiketlediği görüldü.