Berk Oktay boşanma iddialarına cevap verdi: Yıldız benim hayattaki en büyük şansım

Üç yıl önce hayatlarını birleştiren Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, 2024’te kızları Mira Milena'yı kucaklarına almışlardı.

Ayrılık iddiaları bitmek bilmeyen çiftten Berk Oktay, Aslı Şafak'ın programına konuk oldu. Oktay, haklarındaki boşanma iddiasıyla ilgili de sessizliğini bozdu.

"EN BÜYÜK ŞANSIM"

Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'a olan sevgisini dile getiren Berk Oktay, "Yıldız benim hayattaki en büyük şansım" dedi.

"DURUYORUM"

Boşanma iddialarına sitem eden başarılı oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Bana çok haksızlık yapıldı. Çok sinirlendiğim, çok kızdığım şeyler oldu. İnsan haksızlığa uğrayınca çıkıp bağıra bağıra 'Bu böyle değil kardeşim' demek istiyor. Ama duruyorum; çünkü fevriliğin bana negatif döneceğini biliyorum."

Başta sessiz kalırım ve ne olup bittiğini gözlemlerim. Daha sonra tek hamleyle mevzuyu bitiririm. Bir kere açıklarım, her şeye cevap vermem."