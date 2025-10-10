Formunu koruyor! Ata Demirer spor yaptığı anları paylaştı

Eski kilolu hallerini unutturan ünlü komedyen Ata Demirer, bir süredir hem verdiği kilolar hem özel hayatıyla konuşuluyor.

Kiloları verince özel hayatında da mutluluğu bulan ünlü isim, bir süredir Dilara Alemdar ile aşk yaşıyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ata Demirer, son olarak spor yaptığı anları paylaştı.

"HAREKET HOP HAREKET"

Spor salonunda ilk olarak kondisyon bisikletinde poz veren ünlü isim, "Hareket hop hareket" ifadelerini kullandı.

Ardından kick boks yaptığı anları takipçileriyle paylaşan Ata Demirer, "Defansa gelin" dedi.

53 yaşındaki Demirer'in spor salonunda ter döktüğü anlar büyük ilgi gördü. Günden güne eriyen ünlü komedyen, yaklaşık 30 kilo vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuştu.