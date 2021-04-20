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    Fulya Zenginer'i sinirlendiren soru

    Oyuncu Fulya Zenginer, Instagram hesabından kendisini eleştirenlere cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2021 - 12:03
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 12:06
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    Fulya Zenginer'i sinirlendiren soru

    Instagram hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından sık sık kesitler yayınlayan oyuncu Fulya Zenginer, kendisine gelen yoruma sert çıktı.

    31 yaşındaki oyuncu Fulya Zenginer, bir takipçisinin, "Bacağın kalın görünüyor." mesajına kayıtsız kalmadı.

    "ÇABAM YOK"

    Şu an 52 kilo olduğunu söyleyen oyuncu, bir dönem 47 kilo olduğu belirterek, "O zaman öyle bir çabam ve motivasyonum vardı ama şu an yok." ifadelerini kullandı. Her zaman spor yaptığını söyleyen Zenginer, "Kendimi Photoshop'layıp size başka göstermek gibi bir kaygım yok!" dedi.

    Fulya Zenginer i sinirlendiren soru #1

    Fulya Zenginer i sinirlendiren soru #2

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