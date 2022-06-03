Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 3 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programı tüm heyecanıyla devam ederken, bugün birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu araştırılmaya başlandı.

Gelinim Mutfak'ta yarışması bu sene Demet Akalın ile devam ediyordu ancak Akalın yarışmayı bıraktığını duyurdu.

Akalın'ın yarışmayı bırakmasının ardından, sunuculuğu bundan sonra Nursel Ergin yapacak.

Yayınladığı günden beri 4 kez sunucu değiştiren yarışma, heyecan dolu yeni bölümlerle ekrana geliyor.

Yarışmayı gün içinde izleme şansı bulamayanlar ise "Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunu gündeme getirdi.

Bazı gelinler istediği puanı alamazken, en iyi puanı alan bir gelin adayı ise çeyrek altın alarak, günü birinci olarak tamamladı.

Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 3 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta günün kazananı

3 Mayıs Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan Emel oldu.

3 Haziran Cuma günü yayınlanan bölümde 2 yarışmacı elendi. İlk elenen isim 57 puanla Emel oldu. İkinci elenen isim Senanur oldu. 3 Haziran Cuma günü yayınlanan bölümde 68 puanla Aslıhan ve Damla birinci oldu. 5

bileziği yarışmacıların 30 saniye içinde 3 ve 2 olarak paylaşması istendi. Fakat yarışmacılar karar veremeyince bilezikler final haftası verilmek üzere kasaya kondu.