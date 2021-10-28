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- Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Mehmet Ali Erbil
Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Mehmet Ali Erbil
Mehmet Ali Erbil, format değiştirerek her hafta yeni bir ismin sunduğu Gelinim Mutfakta programının yeni sunucusu oldu.
- Haber Merkezi
- 28.10.2021 - 11:42
- Güncelleme : 28.10.2021 - 12:14
Birkaç haftadır hakkında çıkan taciz iddialarıyla gündeme gelen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yaptığı paylaşımla yeni haberi verdi.
SUNUCU DAYANMIYOR
Erbil, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak Gelinim Mutfakta yarışmasının, bu hafta kendi sunumuyla ekrana geleceğini belirtti. Gelinim Mutfakta isimli yarışmayı, daha önceki haftalarda sırayla Demet Akalın, Songül Karlı ve Safiye Soyman sunmuştu.
TEPKİ GÖSTERİLDİ
Ünlü şovmen, son günlerde adından taciz iddiaları ile söz ettirirken Gelinim Mutfakta programının sunuculuğuna getirilmesine tepkiler gecikmedi.