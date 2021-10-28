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    Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Mehmet Ali Erbil

    Mehmet Ali Erbil, format değiştirerek her hafta yeni bir ismin sunduğu Gelinim Mutfakta programının yeni sunucusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2021 - 11:42
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 12:14
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    Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Mehmet Ali Erbil

    Birkaç haftadır hakkında çıkan taciz iddialarıyla gündeme gelen ünlü şovmen  Mehmet Ali Erbil, yaptığı paylaşımla yeni haberi verdi.

    SUNUCU DAYANMIYOR

    Erbil, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak Gelinim Mutfakta yarışmasının, bu hafta kendi sunumuyla ekrana geleceğini belirtti. Gelinim Mutfakta isimli yarışmayı, daha önceki haftalarda sırayla Demet Akalın, Songül Karlı ve Safiye Soyman sunmuştu.

    TEPKİ GÖSTERİLDİ

    Ünlü şovmen, son günlerde adından taciz iddiaları ile söz ettirirken Gelinim Mutfakta programının sunuculuğuna getirilmesine tepkiler gecikmedi.

    Gelinim Mutfakta nın yeni sunucusu Mehmet Ali Erbil #1

    Gelinim Mutfakta nın yeni sunucusu Mehmet Ali Erbil #2

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