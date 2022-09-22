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    Brad Pitt: Dünyanın en yakışıklı erkeği George Clooney

    Brad Pitt, verdiği bir röportajda George Clooney'i dünyanın en yakışıklı erkeği ilan etti.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 10:10
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    Brad Pitt: Dünyanın en yakışıklı erkeği George Clooney

    Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt, bir dergiye verdiği röportajda kendisi için “dünyanın en yakışıklı erkeği”ni açıkladı.

    58 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, dünyanın en yakışıklı erkeği olarak uzun zamandır yakın arkadaşı olan George Clooney’nin ismini verdi.

    "George Clooney demek zorundayım"

    Pitt, “Bugün için birinin adını vereceksem George Clooney demek zorundayım, çünkü neden olmasın!” diye konuştu.

    Brad Pitt: Dünyanın en yakışıklı erkeği George Clooney #1

    Brad Pitt: Dünyanın en yakışıklı erkeği George Clooney #2


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