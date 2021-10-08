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    George Clooney ve Jennifer Lopez'in arası bozuk

    Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, sevgilisi Ben Affleck'in başrolünde yer aldığı "The Tender Bar"ın galasına katılmadı.
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2021 - 07:16
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 08:41
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    George Clooney ve Jennifer Lopez'in arası bozuk

    Evlilik yolunda ilerlediği Alex Rodriguez ile ayrılan ve eski nişanlısı Ben Affleck ile 17 yılın ardından yeniden sevgili olan Jennifer Lopez'in aşk hayatı dolu dizgin devam ediyor.

    Her yere sevglisiyle giden ünlü şarkıcı, Ben Affleck'in yeni filmi 'The Tender Bar'ın galasına gitmedi.

    HUZURSUZ OLDU

    Lopez'in etkinliğe katılmama nedeni ortaya çıktı. İddiaya göre; Lopez, daha önce 'Aşk ve Para' filmde birlikte oynadığı George Clooney ile anlaşamıyor ve aynı ortamda olmaktan rahatsız oluyor.

    George Clooney ve Jennifer Lopez in arası bozuk #1

    George Clooney ve Jennifer Lopez in arası bozuk #2

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