Gigi Hadid defile kazancını Ukrayna ve Filistin için bağışlayacak

Gigi Hadid defile kazancını Ukrayna ve Filistin için bağışlayacak

ABD'li model Gigi Hadid, 2022 sonbahar defilelerinden elde ettiği geliri Ukrayna ve Filistin için bağışlayacağını açıkladı.

Filistin asıllı Amerikalı model Gigi Hadid, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ve Filistin'de yaşanan duruma atıfta bulundu.

Hadid, "tarihin yürek burkan ve travmatik zamanlarında" işi dolayısıyla defilelere çıktığını belirtti.

FİLİSTİN VE UKRAYNA'DA ZARAR GÖRENLERE BAĞIŞLAYACAK

Paylaşımında, 2022 sonbahar defilelerinden kazandığı parayı, "Ukrayna'da savaştan zarar görenlere yardım etmek ve Filistin'de aynı şeyleri yaşayanları desteklemeye devam etmek" için bağışlayacağını ifade eden Hadid, insanların birbirlerini politik görüş, ırk ve din ayırmaksızın kardeş olarak görmesini umduğunu vurguladı.

"ELİNİZİ UKRAYNA VE FİLİSTİN'DEN ÇEKİN"

Hadid, savaşın bedelini liderlerin değil masum hayatların ödediğini kaydederek "Ellerinizi Ukrayna'dan çekin, ellerinizi Filistin'den çekin, barış, barış, barış." ifadelerini kullandı.

Aralarında tasarımcı Donatella Versace, Danimarkalı süper model Helena Christensen, Filistinli-Kanadalı tasarımcı Leen Al Ghouti ve model Mariacarla Boscono'nun da bulunduğu birçok isim Hadid'in paylaşımına yorum yaptı.

Gigi Hadid, model arkadaşlarını da bağış yapmaya çağırdı.