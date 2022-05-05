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    Gökçe Bahadır-Emir Ersoy çiftinden aşk paylaşımı

    Birkaç ay önce hayatlarını birleştiren Gökçe Bahadır-Emir Ersoy çiftinden bayram paylaşımı geldi.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 13:31
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 13:46
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    Gökçe Bahadır-Emir Ersoy çiftinden aşk paylaşımı

    Beraber çalıştıkları dönemde aşk yaşamaya başlayan Gökçe Bahadır ile müzisyen Emir Ersoy, geçtiğimiz şubat ayında dünyaevine girdi.

    Ünlü çift, İzmir Alaçatı'da yakın aile ve arkadaşları arasında düzenlenen törenle hayatlarını birleştirmişlerdi.

    "Aşk olsun öncelik"

    Takipçilerinin Ramazan Bayramı'nı kutlayan güzel oyuncu, "Aşk olsun öncelik. Yaşadığımız zor günlerin ardından sevmek, sevilmek olsun. Herkese iyi bayramlar dilerim." mesajını yazdı. Kısa sürede binlerce beğeni alan ikilinin el ele olduğu paylaşıma çok sayıda yorum geldi.

    Ünlü müzisyen ise eşiyle romantik karesine, "Bir bayram bırakıyorum buraya. Bayramı bayram yapan en güzel şey olan 'sevginin' içinde olduğu" notunu düştü.

    Gökçe Bahadır-Emir Ersoy çiftinden aşk paylaşımı #1

    Gökçe Bahadır-Emir Ersoy çiftinden aşk paylaşımı #2

    Gökçe Bahadır-Emir Ersoy çiftinden aşk paylaşımı #3


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