Gökhan Çıra sevgilisiyle olan fotoğrafına gelen yoruma öfkelendi

Selin Ciğerci ile boşanmasından kısa süre sonra yeni aşka yelken açan Gökhan Çıra, sevgilisiyle olan fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Gelen eleştirilerin ardından fotoğrafı yoruma kapattı.

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, geçtiğimiz günlerde 2'nci kez boşanmıştı.

Birliktelikleri ile gündem olan çift, ayrılıklarıyla da magazin gündeminde yer aldı. Ayrılığın ardından Gökhan Çıra kısa sürede yeni bir aşka yelken açtı.

Sosyal medya hesabından paylaştı

Yine fenomen Sedef Bekiroğlu ile aşk yaşamaya başlayan Çıra, ilişkisini sosyal medya hesabından duyurdu.

Bekiroğlu ile fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Çıra'nın paylaşımına yorum yağdı.

Gelen yorumla çileden çıktı

Kimi Çıra'nın Selin Ciğerci'yi kıskandırmak istediğini söylerken kimi ise "Bu ne hız" yorumlarında bulundu.

Öte yandan "Amaç Selin'i kıskandırmak mı?","Hızlı çıktın" şeklinde yorumlar da geldi. Çıra daha sonra bir takipçinin "Bakalım değişikliğe Gökhan bey uyum sağlayabilecek mi?" yorumuna öfkelendi.

"Bunları yüzüme de söyle"

Bunun üzerine, "Canım senin g..ün biraz fazlamı kalkıyor bana mı öyle geliyor istersen bunları yüzüme de söyle olur mu? Bakalım sen yeni yüzüne uyum sağlayabilir misin?" dedi.

Selin Ciğerci sessizliğini koruyor

Gelen yorumlara ve eleştirilere dayanamayan Çıra fotoğrafı yorumlara kapatırken, yeni aşk dedikodularıyla ilgili Selin Ciğerci tarafından herhangi bir yorum gelmedi.