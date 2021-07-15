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- Gülçin Karakaya’dan İbrahim Tatlıses paylaşımı
Gülçin Karakaya’dan İbrahim Tatlıses paylaşımı
- Haber Merkezi
- 15.07.2021 - 09:25
- Güncelleme : 15.07.2021 - 09:27
Geçtiğimiz aylarda "Asistanım" dediği sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıklayan İbrahim Tatlıses, ikinci baharını yaşıyor.
Çift, şu sıralar tüm zamanını birlikte geçirirken; sosyal medyaya düşen yeni bir kare, mutluluklarını gözler önüne serdi.
"GELDİ GÖNLÜMÜN EFENDİSİ"
26 yaşındaki Gülçin Karakaya, İbrahim Tatlıses ile birlikte çekilen karesini, "Geldi gönlümün efendisi" notuyla Instagram'dan paylaştı.
İkilinin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.
"MUTLUYUM, EVLİYİM"
İbo Show'da Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine Tatlıses, bugüne kadar yaptığı evlilikleri saymıştı.
5’inci kez nikah masasına oturduğunu da söyleyen Tatlıses, "Mutluyum, ben evliyim kardeşim. Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim." demişti.
Tatlıses, daha sonra ise "Resmi nikâh yok, bizimki gönül evliliği" açıklamasını yapmıştı.