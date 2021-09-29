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    Gülşen Bubikoğlu, yataktan fotoğraf paylaştı

    Yatmadan önce çektiği bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, son haliyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2021 - 12:33
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 12:37
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    Gülşen Bubikoğlu, yataktan fotoğraf paylaştı

    Yıllara meydan okuyan güzelliği ile dikkat çeken Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

    Ünlü oyuncu, yatmadan önce çektiği bir fotoğrafı Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

    "İYİ GECELER HERKESE"

    Paylaşımının altına düştüğü notla okuduğu kitabın sonuna geldiğini dile getiren Bubikoğlu, "Okuduğum kitabın sonuna geliyorum, geleceğe yönelik çok geniş bir bilgilendirme, hızlı gelişen bilimsel teknolojiler heyecan verici aynı zamanda ürkütücü de. Sevdim kitabı. İyi geceler herkese." ifadelerini kullandı.

    Gülşen Bubikoğlu, yataktan fotoğraf paylaştı #1

    Gülşen Bubikoğlu, yataktan fotoğraf paylaştı #2

    Gülşen Bubikoğlu, yataktan fotoğraf paylaştı #3

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