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Gülşen Bubikoğlu, yataktan fotoğraf paylaştı

Gülşen Bubikoğlu, yataktan fotoğraf paylaştı

Yatmadan önce çektiği bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, son haliyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.