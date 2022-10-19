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    Gülşen, hakim karşısına çıkıyor

    İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanan daha sonra konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen, 21 Ekim Cuma günü hakim karşısına çıkacak.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2022 - 14:36
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 14:50
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    Gülşen, hakim karşısına çıkıyor

    İmam Hatip Liselilerine yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Gülşen, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle cuma günü hakim karşısına çıkacak.

    "Videoyu kırpmış"

    Gülşen'in avukatı Emek Emre, mahkemeye sunduğu dilekçede, suça konu sözleri Gülşen'in ekibinden Miraç Çelenk'e söylediğini, Çelenk ve başı sonu kırpılmış videoyu TikTok'ta yayınlayan Emre A.'nın mahkemede tanık olarak dinlenmesini istedi..

    "Linç kampanyası var"

    Dilekçede, videoyu yayınladıktan sonra Gülşen'e başlatılan linç kampanyası hedefe ulaştığında Emre A.'nın, hesabını kapattığı belirtildi. Aynı zamanda Emre A. hakkında, suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

    Vareste hamlesi

    Yargılamaya konu olan Gülşen'in söylemini sahne arkadaşı Miraç Çelenk'e söylediği, kendisinin savunma tanığı olarak çağrılması istendi. Dilekçede delillerin toplanmasına karar verilmesi istenerek, Gülşen'in sorgusunun ilk duruşmada yapılması halinde aleyhine uygulanan tüm adli kontrol tedbirlerinin kaldırılarak, yargılamanın kalanında duruşmalardan vareste tutulması istendi.


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