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- Gülşen'den Ramazan mesajı
Gülşen'den Ramazan mesajı
Ramazan'dan dolayı sahnelere ara veren Gülşen, arkadaşlarıyla alışveriş merkezinde buluştu.
- Haber Merkezi
- 06.04.2022 - 12:30
- Güncelleme : 06.04.2022 - 12:42
Sahne kıyafetleri ve konserindeki yaptığı ilginç hareketlerle gündemden düşmeyen Gülşen, bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
Arkadaşları ile vakit geçiren güzel şarkıcı, tarzı ve şıklığıyla göz kamaştırdı.
Sahnelerde dekolteli kıyafetleriyle görmeye alıştığımız ünlü popçu, ceketinin üzerine giydiği kürk yeleği ve çerçeveli gözlükleriyle bambaşka bir tarza büründü.
RAMAZAN MESAJI
Takvim'de yer alan habere göre; son günlerin çok konuşulan isimlerinden olan Gülşen, "Herkesin Ramazan'ını kutlarım. İyi akşamlar" diyerek mağazaları gezmek üzere gözden uzaklaştı.