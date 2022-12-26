Gülşen'den tahliye sonrası ilk paylaşım

Yılbaşı gecesi İzmir’de vereceği konser ile ilgili paylaşım yapan Gülşen, "Güneş gibi doğmaya hazır mıyız?" notunu düştü.

Şarkıcı Gülşen geçtiğimiz aylarda bir konserindeki, “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” ifadesi sonrası gözaltına alınmıştı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklanan Gülşen, tek kişilik koğuşta 5 gün geçirmişti.

Yurt dışı yasağı kaldırıldı

Kendi evinde de 15 gün olmak üzere toplamda 20 gün hapiste kalan şarkıcı, tahliyesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı için itirazda bulundu.

3 yıla kadar hapsi istenen Gülşen'in yurt dışına çıkış yasağı 250 bin TL'lik güvence miktarı yatırılması karşılığında kaldırıldı.

Aylar sonra sahneye çıktı

Kararın ardından soluğu İspanya’da alan şarkıcı, aylar sonra sahne aldı.

Hayranlarıyla yeniden bir araya gelen şarkıcıya yoğun destek verildi.

İzmir konserini paylaştı

Son olarak yaşanan olayların ardından ilk kez paylaşım yapan Gülşen, sevenlerini heyecanlandırdı.

Sosyal medya hesabından yeni yıl konser takvimini paylaşan şarkıcı, 31 Aralık'ta hayranlarını İzmir'e davet etti.

"Yeniden güneş gibi doğmaya hazır mıyız"

Paylaşımına da, "Yeni yılı ve Cumhuriyet’imizin 100. yılını karşılarken, güzel İzmir’imizin Gündoğdu Meydanı’nda hep birlikte yeniden güneş gibi doğmaya hazır mıyız!" notunu düştü.