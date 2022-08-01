Gülşen'e kıyafetler Paris'ten geldi

Harbiye'de konser veren Gülşen, Paris’ten gelen kostümleri giydi.

Son zamanların en çok konuşulan şarkıcılarından Gülşen, önceki gece İstanbullu sevenlerine konser verdi. Gülşen, 2.5 saat sahnede kaldı.

Şarkıcı kıyafetleriyle yine şovunu yaptı. Konserde Gülşen, Paris’ten gelen iki ayrı kostüm giydi.

Valentino yolladı

Ünlü İtalyan moda devi Valentino, Gülşen için geçen martta Paris Moda Haftası’nda görücüye çıkan, 2022 Sonbahar/Kış koleksiyonundan özel parçalar gönderdi.