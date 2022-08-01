Petrol
102.65
-1.27%
Euro
18.3677
0.26%
Dolar
17.9202
0.04%
Altın
1.02
0.31%
Borsa
2643
1.96%
Bitcoin
416.030
-2.31%
BTXN Coin
9.79
-1.40%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Gülşen'e kıyafetler Paris'ten geldi

    Harbiye'de konser veren Gülşen, Paris’ten gelen kostümleri giydi.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2022 - 13:24
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 13:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gülşen'e kıyafetler Paris'ten geldi

    Son zamanların en çok konuşulan şarkıcılarından Gülşen, önceki gece İstanbullu sevenlerine konser verdi. Gülşen, 2.5 saat sahnede kaldı.

    Şarkıcı kıyafetleriyle yine şovunu yaptı. Konserde Gülşen, Paris’ten gelen iki ayrı kostüm giydi.

    Valentino yolladı

    Ünlü İtalyan moda devi Valentino, Gülşen için geçen martta Paris Moda Haftası’nda görücüye çıkan, 2022 Sonbahar/Kış koleksiyonundan özel parçalar gönderdi.

    Gülşen e kıyafetler Paris ten geldi #1

    Gülşen e kıyafetler Paris ten geldi #2


    İlginizi Çekebilir

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    MasterChef'te yarışmacının yaptığı hata görenleri şaşkına çevirdi
    Medya

    MasterChef'te yarışmacının yaptığı hata görenleri şaşkına çevirdi

    Gazeteci Sevilay Yılman: Başıboş köpekleri toplayıp, barınaklara yerleştirmeli
    Medya

    Gazeteci Sevilay Yılman: Başıboş köpekleri toplayıp, barınaklara yerleştirmeli

    Görüş Bildir