Gülşen'i Aysel Gürel'e benzettiler

Ünlü şarkıcı Gülşen, dün akşam katıldığı ödül töreninde yine tazıyla dikkatleri üzerine çekti.

Şarkıcı Gülşen, son dönemlerde sahnede tercih ettiği kostümlerle sık sık gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı, dün akşam bir derginin ödül gecesine katıldı.

Aysel Gürel'e benzetildi

Gülşen, kombiniyle yine gecenin en çok konuşulan isimlerinden olmayı başardı. Yine dekolteli bir kıyafet tercih eden Gülşen, merhum sanatçı Aysel Gürel'e benzetildi.

"Herkes aklını başına alsın"

Ünlü şarkıcı, konseri iptal edilen Melek Mosso ile ilgili açıklamalarda da bulundu.

"Herkes aklını başına alsın." diyen Gülşen, "Böyle bir şeyin yaşanması inanılmaz geliyor. Bir kadın sanatçının böyle bir şey yaşaması oradaki bazı kullanılan bazı kelimeler o kadar ters geliyor ki bana. Çok talihsiz bir şey olmuş herkes aklını başına alsın. Umarum bu yanlıştan bir an önce dönülür." diye konuştu.