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    Gülşen'in Bodrum tarzı

    Bodrumlu hayranlarıyla buluşan Gülşen, kostümüyle yine konuşuldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2022 - 07:21
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 08:26
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    Gülşen'in Bodrum tarzı

    Sahnede giydiği kıyafetlerle gündemden düşmeyen Gülşen, son olarak annelik üzerine yaptığı açıklama ile tartışmalara neden olmuştu. Sahneden "Annelerimizin memeleri açık olsun bırakın. utalnılması gereken başka şeyler var." demişti.

    Boncuklu ve dekolteli

    Her hareketiyle gündeme gelmeyi başaran ünlü şarkıcı, dün akşam Bodrum'da sahne aldı. Ünlü şarkıcı giydiği kostümle yine adından söz ettirdi.

    Boncuklarla dolu bacak ve kasık dekolteli bir elbise giyen Gülşen, sosyal medyaya damga vurdu.

    Gülşen in Bodrum tarzı #1

    Gülşen in Bodrum tarzı #2

    Gülşen in Bodrum tarzı #3


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