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    Hadise ile Mehmet Dinçerler bebek krizi yaşıyor

    Dört ay önce evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler'in arasındaki kriz büyüyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 10:36
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    Hadise ile Mehmet Dinçerler bebek krizi yaşıyor

    Evliliklerinin daha cicim ayını doldurmayan Hadise ile Mehmet Dinçerler, ayrılık haberleriyle gündeme gelmeye başladı.

    İlk önce hamilelik söylentileri çıktı

    Ünlü şarkıcı Hadise, geçen nisan ayında iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmuştu. Sessiz sedasız evlenen şarkıcı Hadise ile ilgili son olarak hamilelik iddiaları ortaya atılmış, hayranlarını heyecan sarmıştı. Ancak ikili hakkında ortaya çıkan son gelişmeler sevenlerini üzdü.

    Hadise ile Mehmet Dinçerler bebek krizi yaşıyor #1

    Alyanslar çıktı

    36 yaşındaki Hadise, geçtiğimiz günlerde İzmir'de sahne almış ve 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken gözyaşlarına boğulmuştu. Önceki gün de yeni mekanının ön açılışını yapan Mehmet Dinçerler'in yanında Hadise'nin olmayışının yanı sıra alyansını takmaması da ayrılık dedikodularını alevlendirmişti.

    Hadise ile Mehmet Dinçerler bebek krizi yaşıyor #2

    Bebek krizi

    Hadise ile Mehmet Dinçerler'in küslüğünün sebebi ortaya çıktı. İddiaya göre; Mehmet Dinçerler bebek istiyor, Hadise buna sıcak bakmıyor. Çifti barıştırmak için aileler devreye girdi.

    Hadise sahnede ağladı VİDEO

    Hadise ile Mehmet Dinçerler bebek krizi yaşıyor #3


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