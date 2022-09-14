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    Hadise ile Mehmet Dinçerler boşanıyor

    Hadise ile Mehmet Dinçerler boşanıyor

    Ünlü şarkıcı Hadise, 4 ay önce evlendiği Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtı.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2022 - 23:07
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 23:19
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    Geçtiğimiz nisan ayında sessiz sedasız dünyaevine giren Hadise ve Mehmet Dinçerler ilişkisi kriz dönemini yaşıyor.

    Hadise'nin konserinde ağladığı anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından ortaya çıkan iddialar giderek çoğaldı.

    Aynı zamanda Mehmet Dinçerlerin de parmağında yüzük olmadığının fark edilmesi, 'Ayrılık' iddialarını kaçınılmaz kıldı.

    Boşanma davası açtı

    Hadise, iddialar sonrası evliliği sona erdirmek için harekete geçti. İddiaya göre, ünlü şarkıcı 4 aylık eşi Mehmet Dinçerler'den boşanmak için bugün dava açtı.

    Hadise ile Mehmet Dinçerler boşanıyor #1

    Çift, alyansları çıkarmıştı

    36 yaşındaki Hadise, geçtiğimiz günlerde İzmir'de sahne almış ve 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken gözyaşlarına boğulmuştu.

    Önceki gün de yeni mekanının ön açılışını yapan Mehmet Dinçerler'in yanında Hadise'nin olmayışının yanı sıra alyansını takmaması da ayrılık dedikodularını alevlendirmişti.

    Hadise sahnede ağladı VİDEO

    Bebek krizi

    Öte yandan; Hadise ile Mehmet Dinçerler'in küslüğünün sebebinin Mehmet Dinçerler'in bebek istemesi ancak Hadise'nin buna sıcak bakmaması iddia ediliyordu.

    Hadise ile Mehmet Dinçerler boşanıyor #2

    Hadise ile Mehmet Dinçerler boşanıyor #3

     


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