Hadise kendisini eleştirenlere cevap verdi! "Korkutamazsınız"

Magazin gündeminde en çok yer alan ünlü isimlerden Hadise, son günlerde sahne şovuyla gündemden düşmüyordu.

Ünlü şarkıcı, bu kez sosyal medyadan kısa bir bölümünü yayınladığı yeni klibiyle adından söz ettirdi.

FİLTRESİZ HADİSE

Ünlü isim, "Fırtınam" adlı yeni şarkısının klibi için filtresiz ve photoshopsuz bir şekilde kamera karşısına geçti.

KIRIŞIKLIKLAR ÇOK KONUŞULDU

Hadise'nin yüzündeki mimik çizgileri, göz çevresindeki kırışıklıklar ve yoğun makyajı dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü şarkıcı için; "Kırışmış", "Hadise yaşlanmış!", "Kırışıklıklar ne böyle?", "Yaşlanmış" gibi yorumlar yaptı.

Açıklamalarıyla da gündem olan Hadise, kendisine gelen eleştirilere sert bir yanıt verdi:

"KORKMADIM"

"Zayıflarız, yargılanırız. Kilo alırız, yine yargılanırız. Filtre kullanırız, “gerçek değil” derler. Çizgilerimizi gösteririz, “yaşlandın” derler. Kadın olmak, her hâlinle yargıya açık olmak demek sanıyorlar. Ama ben hiçbir zaman bu kurallara göre yaşamadım. Ne sahnede, ne aynada.

Bu fotoğraf da benim. Çizgilerim de benim. Sözüm de bedenim de sahnem de benim. Ve bu özgürlüğü kimseye açıklamak zorunda değilim. Korkmadım. Korkmam. Korkutamazsınız"