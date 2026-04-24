Bekarlığa veda edildi! İbrahim Selim ile Ayşe Şeyma Keten evleniyor

İbrahim Selim, Ayşe Şeyma Keten ile birlikteliğini 2025'in Aralık ayında ilan etmişti. Selim, kısa bir süre sonra da sevgilisine evlilik teklifinde bulunmuştu.

Selim, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada ise düğünün yazın olacağını söylemişti.

BEKARLIĞA VEDA

Evlilik hazırlığı yapan Ayşe Şeyma Keten, arkadaşlarının organize ettiği bir partiyle bekarlığa veda etti. Pembe renkli payetli bir elbise giyip, başına duvak takan Keten, doyasıya eğlendi.

Ayşe Şeyma Keten, geceye dair eğlenceli anları da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.