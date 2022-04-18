Hadise, müstakbel görümcesini paylaştı

Mehmet Dinçerler'le evlilik hazırlığı yapan Hadise, müstakbel görümcesinin doğum gününü kutladı.

Kimseyi takip etmediği halde paylaşımlarıyla sosyal medyada aktif olan Hadise, son paylaştığı fotoğrafla da gündem oldu.

Hadise, müstakbel görümcesinin doğum gününde birlikte oldukları bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

"En tatlı ruh"

Görümcesinin doğum gününü kutlayan Hadise, "Happy birtday to the sweetest soul" (En tatlı ruha mutlu yıllar) diyerek kalp emojisiyle doğum gününü kutladı.

Düğünde oynamışlardı

36 yaşındaki popçu, geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler ile kardeşi Tuğba'nın düğününe katılmıştı. Aile pozu veren Hadise, müstakbel kayınvalidesi ve görümceleriyle bol bol eğlenmişti.