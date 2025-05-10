Hadise'den kendisine yönelik eleştirilere sert yanıt

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Hadise, son dönemde hem sosyal medya paylaşımları hem de özel hayatıyla gündemde.

Avrupa turnesi kapsamında birçok ülkede sahne alan ünlü şarkıcı, turunu tamamladı.

ELEŞTİRİLERE SAHNEDEN YANIT VERDİ

Ancak, konserlerine dair eleştirilerle de sıkça karşı karşıya kaldı.

Hadise, "Konserleri dolmuyor" yorumlarına sahnede yanıt verdi.

"KÖTÜ NİYET DEĞİL DE NE"

Şarkıcı, kendisini hedef alanlara tepki göstererek, "Bir fotoğraf çekilmiş bir konserimizden, insanlar içeriye girerken arka taraflar daha tam dolmamışken. 'Hadise salonları dolduramıyor.' Şimdi bakın, bu kötü niyet değil de ne? Böyle magazin yapılır mı?" dedi.

"HER SAHNE TAMAMEN DOLMUYOR, KABUL EDİYORUM"

Hadise, sözlerine devam ederek, "Ben size şunu söyleyeyim, tabi ki her sahne tamamen dolu olmayabilir. Ben Hadise olarak bunu kabul edebiliyorum. Bunu birçok sanatçı yaşıyor, onlara bir şey demiyorlar ama bana gelince saatlerce konuşabiliyorlar" şeklinde konuştu.

35 yaşındaki ünlü şarkıcı, Avrupa turundan paylaştığı fotoğraflara "Her şehir ayrı güzeldi… Avrupa turumuz bitti. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız" notunu ekledi.