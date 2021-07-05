Yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hadise'den sosyal medyayı sallayan yaz fotoğrafları geldi.

Geçtiğimiz haftalarda ‘Hay Hay’ isimli şarkısını hayranlarıyla buluşturan ve dünya çapında da adından bahsettiren Hadise'nin klibi ilk gün 2 milyon izlenerek, dünya çapında en çok izlenen dördüncü video olmuştu.

Ayrılığıyla da gündemden düşmeyen Hadise, Kaan Yıldırım'ı sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakmıştı.

BEĞENİ YAĞDI

Ayrılıkla ilgili sessizliğini bozmayan Hadise'den yaz fotoğrafları geldi. Binlerce beğeni alan Hadise takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Bir takipçisi, "Sonunda yazı açıktın" yazdı.