Euro
10.2768
-0.21%
Dolar
8.6605
-0.22%
Altın
498.49
-0.06%
Borsa
1.377
0%
Bitcoin
297.385
-2.13%
EXEN Coin
29.88
0.77%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Hadise'den yaz fotoğrafları

    Yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hadise'den sosyal medyayı sallayan yaz fotoğrafları geldi.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2021 - 08:13
    • Güncelleme : 05.07.2021 - 08:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hadise'den yaz fotoğrafları

    Geçtiğimiz haftalarda ‘Hay Hay’ isimli şarkısını hayranlarıyla buluşturan ve dünya çapında da adından bahsettiren Hadise'nin klibi ilk gün 2 milyon izlenerek, dünya çapında en çok izlenen dördüncü video olmuştu.

    Ayrılığıyla da gündemden düşmeyen Hadise, Kaan Yıldırım'ı sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakmıştı.

    BEĞENİ YAĞDI

    Ayrılıkla ilgili sessizliğini bozmayan Hadise'den yaz fotoğrafları geldi. Binlerce beğeni alan Hadise takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Bir takipçisi, "Sonunda yazı açıktın" yazdı.

    Hadise den yaz fotoğrafları #1Hadise den yaz fotoğrafları #2Hadise den yaz fotoğrafları #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir