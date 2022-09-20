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    Hadise'nin eski aşkı Sinan Akçıl, Mehmet Dinçerler'e sahip çıktı

    Hadise'nin bir dönem büyük aşk yaşadığı Sinan Akçıl, Mehmet Dinçerler hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2022 - 08:26
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 09:24
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    Hadise'nin eski aşkı Sinan Akçıl, Mehmet Dinçerler'e sahip çıktı

    İş insanı Mehmet Dinçerler ile 4 aylık evliliğini sonlandırma kararı alan Hadise, herkesi şaşırtmıştı.

    Hadise'den düğün takılarını isteyen Mehmet Dinçerler sosyal medya kullanıcılarının yorumları sonucu hesabını kapatırken, Hadise de son olarak sahnede yüzüğü fırlatmıştı.

    İkilinin yaşadığı olayla ilişkin bir yorum da Hadise'nin eski sevgilisi şarkıcı Sinan Akçıl'dan geldi.

    Hadise nin eski aşkı Sinan Akçıl, Mehmet Dinçerler e sahip çıktı #1

    "Öyle bir şey olmamıştır"

    Bir dönemler Hadise ile doludizgin bir aşk yaşayan Sinan Akçıl, eski sevgilisinin boşanma olayına dahil oldu. Hadise'ye hediye edilen 3,5 milyonluk yüzüğün geri istendiği sorulunca Akçıl, Mehmet Dinçerler'e sahip çıkarak "Öyle bir şey olmamıştır. Mehmet öyle bir çocuk değil, Her duyduğunuza inanmayın." yanıtını verdi.

    Hadise, sahnede yüzük fırlattı VİDEO

    Hadise nin eski aşkı Sinan Akçıl, Mehmet Dinçerler e sahip çıktı #2

    Hadise nin eski aşkı Sinan Akçıl, Mehmet Dinçerler e sahip çıktı #3

    Hadise nin eski aşkı Sinan Akçıl, Mehmet Dinçerler e sahip çıktı #4

    Hadise nin eski aşkı Sinan Akçıl, Mehmet Dinçerler e sahip çıktı #5

    Hadise nin eski aşkı Sinan Akçıl, Mehmet Dinçerler e sahip çıktı #6


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