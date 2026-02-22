Tuğba Özay, "bulutların tuhaf" olduğunu söyledi

Tuğba Özay, sosyal medyadan ilgi çeken bir paylaşım yaptı.

Özay, geçmişte yaptığı paylaşıma bir yenisini daha ekledi ve bulutlarda tuhaflık olduğunu söyledi.

"BU BULUT FALAN DEĞİL"

Ordu'dan paylaşım yapan Tuğba Özay, gökyüzünü göstererek "Uçaklar sorti atarak spreyleme yapıyor. Bu bulut falan değil. Kimyasal püskürtmeye maruz kaldığımızı biliyoruz. Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o." diyerek gündem oldu.

"ARTIK AÇIKLAMA İSTİYORUZ"

Murat Kurum'a da seslenen Özay, "Böyle bir şey olabilir mi her taraf spreylenmiş durumda. Vatandaş bile diyor ki uçaklar spreyleme yapıyor, bu izler oluyor, bu bulut filan değil.

Artık açıklama istiyoruz. Ben babacığımı nefes alamadığı için kaybettim, annem de bugün burada fenalaştı." dedi.

Tuğba Özay, devamında "Biliyoruz ki bu küreselcilerin şeytani planlarından biri." ifadelerini kullandı.