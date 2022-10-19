Hailey Baldwin banyoda poz verdi

Geçtiğimiz günlerde yatak itirafıyla şaşırtan ünlü model Hailey Baldwin son paylaştığı fotoğrafla yine konuşuldu.

Hailey Baldwin Bieber ile kocası Justin Bieber'in eski aşkı Selena Gomez, hafta sonu ikinci kez düzenlenen Academy Museum Gala'ya katıldı. Gomez ve Baldwin yanak yanağa poz verince sosyal medya yıkıldı.

Saçlar kızıl

Model Hailey Baldwin şu sıralar sık sık gündeme geliyor. Güzel model bu sefer de banyodan bir poz paylaştı. Saçlarını kızıl yapan model gören takipçileri yorum yağdırdı.

Pozisyon açıklaması da konuşulmuştu

"Gündüz de seviyorum ama geceleri seks yapmayı daha çok seviyorum" diyerek şaşırtan model sevdiği seks pozisyonuna kadar yatakta yaşadıklarını anlatınca herkesi şaşırtmıştı.