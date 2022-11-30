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    Hailey Baldwin, hastalığını açıkladı

    Justin Bieber ile evli olan Hailey Baldwin, bebek beklediği yönündeki iddialara yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 10:12
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    Hailey Baldwin, hastalığını açıkladı

    Kanadalı şarkıcı Justin Bieber (28), model Hailey Baldwin (26) ile 2018'de nikah masasına oturmuştu.

    Mutlu birliktelikleri süren çiftin bebek beklediği konuşulmuştu. Dedikoduların ardından Hailey Baldwin, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Karnının şişlik sebebini açıkladı

    Sosyal medya hesabından ayna karşısında çekilen fotoğrafını yayınlayan Baldwin, karnındaki şişlik sebebiyle kendisinin insanlar tarafından hamile zannedildiğini ancak bunun doğru olmadığını söyledi.

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    "Karnımdaki bir bebek değil"

    Yumurtalıklarında elma büyüklüğünde bir kist olduğunu açıklayan ABD'li model, "Karnımdaki bir bebek değil." diyerek, durumunu "Acı verici, ağrılı ve midemi bulandırıyor." sözleriyle ifade etti.

    Bu nedenle şişkin olduğunu belirten Hailey Baldwin, ayrıca yumurtalıklarındaki kistin kramplara neden olduğunu ve duygusal hissettiğini söyledi.

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