Hailey Baldwin kalbi delik çıktı

Geçici felç geçiren Hailey Baldwin, hastalığıyla ilgili açıklama yaptı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin, geçtiğimiz ay geçici felç geçirmiş ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Ölümden dönen ünlü model, kalbinde delik fark edildiği için ameliyat olduğunu açıkladı.

Hailey Bieber hastalığını şu sözlerle anlatıyor:

"Yüzümün sağ tarafı sarktı"

"10 Mart'ta çok korkutucu bir olay yaşadım. Justin ile kahvaltı yapıyorduk ve normal bir konuşmanın ortasındayken aniden kolumdan omzuma, ve parmak uçlarıma kadar tuhaf hissetmeye başladım. Sonrasında parmak uçlarım tamamen uyuşmuştu. Justin nasıl olduğumu sordu ancak cevap veremedim çünkü yüzümün sağ tarafı sarkmaya başlamıştı ve kelimeleri toparlamakta güçlük çekiyordum."

Hailey Bieber hayatının en korkunç günü olarak adlandırdığı o gün ile ilgili yaşananlara şöyle devam ediyor:

"Eve yardım çağırdı"

"Hastaneye gitmeden önce Justin eve yardım çağırdı. Yüzüm 30 saniye boyunca sarktı ve ağzımdan hiçbir cümle çıkamadı. Konuşabileceğimi tekrar hissettiğimde anksiyetem geri geldi ve sözlerimin komik olacağını düşündüm."

Acil servise geldiğinde yeniden normal hissetmeye başladığını söyleyen Hailey Bieber, "Doktorlar beynimde küçük bir kan pıhtısı olduğunu ve bunun mini ve geçici bir felce neden olduğunu söylediler. Daha kötüsü olmadığı ve kalıcı olmadığı için minnettar hissettim" diyor.

Hailey Bieber'ı bir gece boyunca hastanede tutan doktorlar neden olarak yakın zamanda geçirdiği koronavirüsü, doğum kontrol haplarını ya da uzun mesafeli uçuşlarını göstermişler.

Kalbi delik çıktı

Videoda anlattığına göre Hailey Baldwin Bieber, bir gece acil serviste kaldığı hastaneden taburcu edildi. Fakat daha sonra kapsamlı tetkikler yaptırdı. Renkli görüntülemenin ardından Baldwin Bieber'ın halk arasında "delik kalp" olarak bilinen Patent Foramen Ovale adlı sorunu bulunduğu ortaya çıktı. Kan pıhtısına da bu durumun neden olduğu anlaşıldı. Ünlü model daha sonra 12- 13 milimetrelik bu deliğin kapatılması için bir operasyon geçirdi. Baldwin Bieber, bu operasyonun başarılı geçtiğini ve hızla iyileşmeye başladığını da sözlerine ekledi.