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    Hailey Bieber ve Selena Gomez bir arada

    Hailey Bieber ve Selena Gomez'in birlikte verdiği poz sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2022 - 07:11
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 07:34
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    Hailey Bieber ve Selena Gomez bir arada

    Dünyaca ünlü oyuncu Justin Bieber ile Selena Gomez'in yıllar önce yaşadığı aşkı tüm dünya konuşmuştu. Sürekli ayrılıp barışan ikilinin genç yaşlarda yaşadığı ilişki 8 yıl sürmüştü.

    Justin evlendi

    Hep barışacakları konuşulan çift en son ayrılıktan sonra hayatlarına kendi yollarında devam etmiş hatta Justin Bieber, 2018 yılının Eylül ayında ünlü model Hailey Baldwin ile evlendi.

    Selena Gomez ise bir süre ünlü şarkıcı The Weeknd ile çıksa da, bu ilişki pek uzun sürmedi.

    Üstüne hayranların gönlü Justin-Selena ilişkisinden yana olduğu için, Hailey Bieber epey linçe uğradı.

    Hailey Bieber ve Selena Gomez bir arada #1

    Kocasının eski aşkıyla

    Araları kötü olduğu düşünülen Hailey ile Selena'dan hiç beklemedik bir kare geldi. Justin Bieber'ın eski sevgilisi ve şimdiki eşinin samimi hallerini görenler gözlerine inanamadı.

    İki ismin bu karelerle aralarında bir sorun olmadığını kanıtlamış oldu.

    Hailey Bieber ve Selena Gomez bir arada #2

    Hailey Bieber ve Selena Gomez bir arada #3

    Hailey Bieber ve Selena Gomez bir arada #4

    Hailey Bieber ve Selena Gomez bir arada #5


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