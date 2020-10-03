Dolar
7.758
0.1549%
Euro
9.0966
-0.012%
Altın
1899.31
-0.3551%
Borsa
1145.03
0.1329%
G. Altın
473.869
-0.1348%
Bitcoin
82460.13
-0.2276%
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    Hakan Çalhanoğlu, ikinci kez baba oluyor

    İtalya'nın Milan takımında oynayan ünlü futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci kez baba olacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2020 - 10:45
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hakan Çalhanoğlu, ikinci kez baba oluyor

    Bir dönem 'ihanet' iddialarıyla gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu-Sinem Çalhanoğlu çiftinden mutlu haber geldi…

    Kötü günleri geride bırakan çift, ikinci kez ebeveyn olma yolunda.

    “SAĞLIKLI GEL BEBEĞİM”

    2017'de muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan ikili, kızları Liya'nın fotoğrafını paylaşarak, "Ailemize küçük bir mucize daha geliyor. Liya'mız abla oluyor. Sağlıklı gel bebeğim" notunu yazdı.

    Hakan Çalhanoğlu, ikinci kez baba oluyor #1

    Çiftin paylaşımlarına takipçilerinden beğeni ve "Maşallah" yorumu yağdı.

    Hakan Çalhanoğlu, ikinci kez baba oluyor #2

    Hakan Çalhanoğlu, ikinci kez baba oluyor #3

    Hakan Çalhanoğlu, ikinci kez baba oluyor #4

    Hakan Çalhanoğlu, ikinci kez baba oluyor #5

    Hakan Çalhanoğlu, ikinci kez baba oluyor #6

    Hakan Çalhanoğlu, ikinci kez baba oluyor #7

    Hakan Çalhanoğlu, ikinci kez baba oluyor #8

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir