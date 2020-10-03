Hakan Çalhanoğlu, ikinci kez baba oluyor

Hakan Çalhanoğlu, ikinci kez baba oluyor

İtalya'nın Milan takımında oynayan ünlü futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci kez baba olacağını duyurdu.

Bir dönem 'ihanet' iddialarıyla gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu-Sinem Çalhanoğlu çiftinden mutlu haber geldi…

Kötü günleri geride bırakan çift, ikinci kez ebeveyn olma yolunda.

“SAĞLIKLI GEL BEBEĞİM”

2017'de muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan ikili, kızları Liya'nın fotoğrafını paylaşarak, "Ailemize küçük bir mucize daha geliyor. Liya'mız abla oluyor. Sağlıklı gel bebeğim" notunu yazdı.

Çiftin paylaşımlarına takipçilerinden beğeni ve "Maşallah" yorumu yağdı.