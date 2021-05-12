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    Hakan Peker, Instagram'dan sevgili buldu

    Türk pop müziğinin sevilen ismi Hakan Peker'den 'sosyal çapkınlık' itirafı geldi.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2021 - 07:14
    • Güncelleme : 12.05.2021 - 09:42
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    Hakan Peker, Instagram'dan sevgili buldu

    60 yaşındaki şarkıcı Hakan Peker, 2012 yılında dünya evine girdiği Arzu Öztoprak'la 2018 yılında sessiz sedasız bir şekilde boşanmıştı.

    Uzun zamandır hayatında kimse olmayan şarkıcı, katıldığı bir programda samimi bir itirafta bulundu.

    "İMKANSIZ DEĞİL"

    Peker, sosyal medyadan bir kişiyle tanıştığını ifade ederek "Sosyal medyadan tanıştığım kişiyle şu an konuşuyoruz. Reele çevirmek zor ama imkansız da değil." şeklinde konuştu.

    Hakan Peker, Instagram dan sevgili buldu #1

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