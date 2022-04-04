Hakan Peker'e filtre eleştirisi

Yıllara meydan okuyan Hakan Peker, 18 yaşındaki haline geri döndü.

Bir dönemin en nülü pop yıldızlarından 61 yaşındaki Hakan Peker, sosyal medyaya çok meraklı.

En son 2018’de 6 yıllık eşi Arzu Öztoprak’tan boşanır boşanmaz Instagram'dan kendisine sevgili bulan Peker, şimdi de yıllara meydan okuyor.

TEKNOLOJİ KURBANI

Ünlü şarkıcı, daha genç görünmek uğruna Instagram'daki filtreyi abartınca eleştirildi. Önceki gün paylaştığı bir karesinde gençlik yıllarına dönen Peker'i görenler tanımakta zorlandı.

Kendini teknolojiye teslim eden şarkıcıya "Abi yüz nakli mi yaptırdın?", "18 lik Hakan Peker" ve "Benjamin Peker" yorumları yapıldı.