Hakan Taşıyan’a karaciğer nakli yapıldı

Uzun süredir çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Hakan Taşıyan’a karaciğer nakli gerçekleştirildi. Taşıyan’a sonrasında böbrek nakli de yapılacak.

Arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan’dan sevindirici haberler gelmeye başladı.

Yaklaşık bir yıl önce çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan Taşıyan’a Ankara Şehir Hastanesi’nde karaciğer nakli yapıldı.

“DÜN KARACİĞER NAKLİ YAPILDI”

Sanatçının genel sağlık durumu hakkında bilgi veren menajeri Hakan Yılmaz, “Yaklaşık 5 ay önce Şehir Hastanesi’ne gelmiştik. Geldiğimizde doktorların kesin kararıydı. Aslında bu karar ondan önce Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 1 yıl kadar önce başlamıştı. Ardından bu karar neticelenince yatış verdiler ve yatışın ardından da 5 ay gibi bir süre geçti. Şu anda da biliyorsunuz dün itibarıyla karaciğer nakli gerçekleşti. Şu anda sağlığının iyi olduğu bilgilerini içerden aldık. Ardından bir böbrek nakli gerçekleşecek, onunla ilgili de birkaç güne ihtiyacımız var. Ardından hekimlerimizin kararı ile böbrek nakli gerçekleşince de yoğun bakım ünitesinde bir süre stabil ortamı oluşturacaklar.” dedi.

“KIZ KARDEŞİNDEN BÖBREK NAKLİ GERÇEKLEŞECEK”

Yılmaz, “Bir karaciğerle ilgili donör arayışı başladı, şuan da nakil gerçekleştiği için öyle bir arayış söz konusu değil. Onun dışında böbrekle ilgili kız kardeşi daha önce tetkikler gerçekleştirmişti. O tetkiklerde de böbreğini kız kardeşi verecekti ve kesinleşmişti bu. Şu anda kız kardeşini de bekletiyorlar. Hakan Bey’in kan verilerine göre tahmin ediyorum birkaç gün içerisinde diğer böbrek nakli de gerçekleşecek.” diye konuştu.

HAYRANLARINA MESAJ

Taşıyan’ın sevenlerine çok selamı olduğunu ve bol bol dua beklediğini hatırlatan Yılmaz, “Her defasında dualarını esirgememelerini ve onlara çokça selamlarını iletti. Her ziyaretimde tetkikler süresince sürekli yanındaydık zaten. Her gün muhakkak görüyorduk kendisini çokça selamlarını iletti. Hakan Taşıyan sevenlerinin dualarını esirgememelerini özellikle her defasında iletti.” ifadelerini kullandı.