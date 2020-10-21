Hakan Taşıyan'dan iyi haber geldi

Işın Karaca, şarkıcı Hakan Taşıyan'nın sondurumuyla ilgili bilgi verdi.

Öncek gün arabesk müziğin efsane ismi Hakan Taşıyan'ın ciddi sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Ayağındaki ağrılar yüzünden tedavi görmeye başlayan Taşıyan’ın hastalığı, karaciğer ve böbrek rahatsızlığına kadar ilerledi. Dün sevenlerinden dua isteyen Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

GÜZEL HABER GELDİ

Şarkıcı Işın Karaca sosyal medya hesabından güzel haberi duyurdu;

"Sevim Emre Gencebay'dan aldığım bilgiye göre sevgili Hakan Taşıyan şu an da hastanede tedaviye alınmış ve en güzel haber de organ nakline ihtiyacı olmaması! Buradan bu müzisyen kardeşimize sahip çıkan Sağlık Bakanlığı ve tüm sağlıkçılarımıza şükranlarımızı sunuyorum.."

Karaca, iyi haberi almadan önce de sosyal medya hesabından Hakan Taşıyan'la iligli şöyle bir paylaşım yapmıştı:

"İNSANLIĞIMDAN UTANDIM"

"Öncelikle sayın Hakan Taşıyana çok geçmiş olsun. Dünden beri haber sitelerinde yapılan yorumları okuyorum da! Bizler ne zaman bu kadar merhametsiz olduk yahu! İnsanlığımızı mı yitirdik yoksa hep böyle miydik! Çözmek için uğraşmayacağım ama yorumları okurken bir kez daha insanlığımdan utandım!

Sayın Hakan bey ile tanışmıyorum ama müzik sektöründe patronlara çok güzel paralar kazandırmış bir arkadaşımız! Peki soruyorum! @mesam_kurumsal nerde @msg_online @muyorbirofficial nerde! Geçtim! Bu adamın geçmişinde para kazandırdığı patronları nerede!!!!

"İÇTİYSE KENDİNE İÇTİ"

Müzik camiası bu kadar da adi olamaz herhalde!! İçtiyse kendi içti! Altta yatan hastalıklarını hangimiz biliyoruz! Hastalık bu!! HASTALIK!!!

Yemin ediyorum dünden beri kafama çok acayip şeyler takıldı! Varken, para kazandırırken iyiyiz de gündemden düşen unutuluyor! Vallahi yazıklar olsun şu sektöre!!

"ALLAH RAZI OLSUN SEVİM ANNE"

Sevgili @sevimelifemregencebay_ nin yorumuna denk deldim de! Sayın @saglikbakanligi na iletmiş diye! Allah razı olsun Sevim anne.

Ama ya hikayenin gerisi!!! Haber alan bana da yazsın lütfen. Mümkün ise de bizi koruyan mecralar da bir zahmet devreye girsin! Kocaman bir sektörün sadece parasal tarafı olmayın!! Ne de olsa hepimiz insanız! Yarın sizin de başınıza gelecekleri biliyor musunuz!!!"













