Halis Serbest'ten kadın cinayetlerine ilişkin: 10 tane ağırlaştırılmış müebbet versinler

Şarkıcı Bergen'i öldüren Halis Serbest, kadın cinayetleriyle ilgili, "Hak etmeyen bayanı öldüren kişiye 10 tane ağırlaştırılmış müebbet versinler" açıklamasıyla bir kez daha şaşırttı.

Bergen'i öldüren Halis Serbest, Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programına bir kez daha konuk oldu.

Söyledikleriyle izleyenleri şaşkına uğratan Serbest, yine dikkat çekecek ifadeler kullandı.

Muhabir, Serbest'e, "Siz bu kadın cinayetleri karşısında alınan cezaları yeterli buluyor musunuz?" diye sordu.

"HAK ETMEYEN BAYANI ÖLDÜRENE 10 TANE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERSİNLER"

Kadın cinayetleri için verilen cezaların daha fazla olması gerektiğini söyleyen Halis Serbest, "Daha fazla olsun. Hak etmeyen bayanı öldüren kişiye 10 tane ağırlaştırılmış müebbet versinler." dedi.

"BERGEN'İN AİLESİ BANA HAK VERDİ"

Bu cevabın üzerine muhabirin, "Planlı, isteyerek, yola çıkarak konser dönüşü öldürdünüz." demesi üzerine Serbest, "Hayır planlı değil, o tahrik etti beni. Bergen'in ailesi bana hak verdi. Hak etti dediler." ifadelerini kullandı.

Serbest'i köşeye sıkıştıran muhabir, bu kez de "Karısı aldattı diye eşini öldürmeyi düşünen erkekler var. Ve belki onlardan biri şu an şu röportajı izliyor olacak. O kişiye ne söylemek istersiniz? Belki sizin bir cümleniz onun hayatını olumlu ya da olumsuz etkileyecek, bir cümle alayım sizden." diye sordu.

Bergen'nin katili: Hak etmeyen kadını öldürenlere daha çok ceza verilsin

"BAZI İNSANLAR AFFEDİCİDİR, BAZISI DA AFFETMEZ"

Serbest de soruya, "Ona bir şey diyemiyorum, kendi bilir. Bazı insanlar affedicidir, bazı insanlar da affetmez." şaşırtıcı bir cevap verdi.

Son olarak muhabir, "Bergen'in ölümünden sonra fotoğrafları basına yansıdı, gördünüz mü onları?" sorusunu yöneltti.

BERGEN'İN SON FOTOĞRAFINA BAKAMADI

Aldığı soru karşısında neye uğradığını şaşıran Halis Serbest, fotoğrafı hatırlamadığını söyledi.

Serbest, muhabirin fotoğrafı göstermesi üzerine kafasını çevirerek bakmak istemedi.