Petrol
118.96
3.01%
Euro
16.31
-0.32%
Dolar
14.84
0.12%
Altın
919.43
0.36%
Borsa
2191
0.11%
Bitcoin
622.142
-1.87%
BTXN Coin
43.19
3.89%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 7 C

    Halsey, ödül törenine dekoltesiyle damga vurdu

    Ünlü şarkıcı Halsey, Los Angeles'ta gerçekleşen ödül töreninde giydiği kıyafetle geceye damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 15:11
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 15:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Halsey, ödül törenine dekoltesiyle damga vurdu

    Türk senarist Alev Aydın ile birlikteliğinden bir oğlu olan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, bir ödül törenine katıldı.

    Halsey, giydiği kıyafetle ödül töreninin en dikkat çeken ismi oldu. Ünlü şarkıcı,  iddialı kostümü ile dünya basınında geniş yer buldu.

    YENİ ANNE OLDU

    Alev Aydın'la birlikteliğinden geçtiğimiz yaz anne olan Halsey, fit fiziği ile doğum kilolarından kurtulduğunu gözler önüne serdi.

    Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, sevgilisi ve oğlu Ender Ridley ile pozlarını sık sık paylaşırken kendi cesur pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.

    Halsey-Alev Aydın çifti, 14 Temmuz'da dünyaya gelen bebeklerine Ender Ridley adını vermişti.

    Halsey, ödül törenine dekoltesiyle damga vurdu #1

    Halsey, ödül törenine dekoltesiyle damga vurdu #2

    Halsey, ödül törenine dekoltesiyle damga vurdu #3

    Halsey, ödül törenine dekoltesiyle damga vurdu #4


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'yı ziyaret edecek
    İç Haber

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'yı ziyaret edecek

    Survivor Berna Canbeldek'e diskalifiye yaramış! Son pozuna 'OnlyFans aç' yorumları yağdı...
    Medya

    Survivor Berna Canbeldek'e diskalifiye yaramış! Son pozuna 'OnlyFans aç' yorumları yağdı...

    Görüş Bildir