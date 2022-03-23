Halsey, ödül törenine dekoltesiyle damga vurdu

Ünlü şarkıcı Halsey, Los Angeles'ta gerçekleşen ödül töreninde giydiği kıyafetle geceye damga vurdu.

Türk senarist Alev Aydın ile birlikteliğinden bir oğlu olan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, bir ödül törenine katıldı.

Halsey, giydiği kıyafetle ödül töreninin en dikkat çeken ismi oldu. Ünlü şarkıcı, iddialı kostümü ile dünya basınında geniş yer buldu.

YENİ ANNE OLDU

Alev Aydın'la birlikteliğinden geçtiğimiz yaz anne olan Halsey, fit fiziği ile doğum kilolarından kurtulduğunu gözler önüne serdi.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, sevgilisi ve oğlu Ender Ridley ile pozlarını sık sık paylaşırken kendi cesur pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.

Halsey-Alev Aydın çifti, 14 Temmuz'da dünyaya gelen bebeklerine Ender Ridley adını vermişti.