Haluk Levent’ten bayram pozu

Şarkıcı Haluk Levent, Kurban Bayramı'nı geçmişten mini şortu pozuyla kutladı. Sosyal medyada takipçilerini yıllar öncesine götüren şarkıcıya yorum ve beğeni yağdı.

Bu zamana kadar hem sesi hem de yaptığı yardımlarla gönülleri fetheden şarkıcı Haluk Levent, Kurban Bayramı’nda şaşırtan bir paylaşım yaptı.

AHBAP Platformu’nun kurucusu, geçmişe gitti, bayrama özel bir karesini sevenlerinin beğenisine sundu.

“İyi bayramlar canlarım”

Kesik mini şortuyla gençlik yıllarından bir anını Twitter üzerinden paylaşan şarkıcı, “İyi bayramlar canlarım” diye yazdı.

Binlerce beğeni ve yorum aldı

Birçok kullanıcı, Levent'in çok konuşulan kombinini, usta komedyen Cem Yılmaz'ın dijital platformda yayınlanan “Erşan Kuneri” dizisinde hayat verdiği karakterin stiline benzetti.

53 yaşındaki Haluk Levent'in bu paylaşımı, binlerce beğeni ve yorum aldı.