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    Hamile Demet Evgar'dan havuz pozu

    8 aylık hamile olan Demet Evgar'ın karnı burnunda su altı pozu verdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 07:55
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    Hamile Demet Evgar'dan havuz pozu

    6 yıldır birlikte olduğu Levent Babataş ile Emirgan'daki evlerinin bahçesinde evlenen 42 yaşındaki Demet Evgar, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor.

    Sekiz aylık hamile olan ünlü oyuncu, 'baby shower' yerine Anadolu geleneği olan 'anneliğe geçiş kutlaması' yapmıştı. Evgar, bu anları "Analığı, yaratımı; Mavi ile, kız kardeşlerimle, şarkılarla, dualarla, masallarla, danslarla onurlandırdığımız günümüz kutlu olsun" notuyla paylaşmıştı.

    Su altı pozu

    Şimdilerde hamile olan kızına Mavi ismini verecek olan çift şu sıralar tatilin tadını çıkarıyor. Fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Evgar karnı burnunda su altı pozunu paylaştı, o fotoğrafa oyuncu Hazal Kaya'dan yorum geldi "Ay ağlayacağım..."

    Hamile Demet Evgar dan havuz pozu #1

    Hamile Demet Evgar dan havuz pozu #2


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