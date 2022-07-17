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    Hande Ataizi'nin oğlu ve sevgilisiyle ilerlediği araç yandı

    Bodrum'daki tatilleri esnasında komşularının aracıyla evlerine dönen Ataizi, oğlu Leon ve sevgilisi Dinçer Aydoğdu ölümden döndü. Üçlü seyir halindeyken alev almaya başlayan araçtan son anda kurtuldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2022 - 14:21
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    Hande Ataizi'nin oğlu ve sevgilisiyle ilerlediği araç yandı

    Başarılı oyuncu Hande Ataizi, kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi ve 7 yaşındaki oğlu Leon ile felaketine eşiğinden döndü.

    48 yaşındaki oyuncu, spor eğitmeni sevgilisi Dinç Aydoğdu ve 6 sene evli kaldığı eşi Benjamin Harvey'den dünyaya getirdiği oğlu Leon Harvey ile tatillerini Bodrum'da geçirmek istedi.

    Tatilleri sırasında, komşularının aracı ile eve dönen üçlü, büyük bir kaza atlattı.

    İçinde bulundukları araç yandı

    Seyir halindeki aracın bir anda alev alamasıyla, bölgeden geçen sürücülerden korna ile ikaz geldi.

    Ne olduğunu anlamayan araç şoförü, aniden sağa çekti.  Son anda araçtan inen Ataizi, sevgilisi, oğlu ve komşusu canlarını zor kurtardılar.

    Hande Ataizi nin oğlu ve sevgilisiyle ilerlediği araç yandı #1

    "Araba yanıyor hemen inin"

    Araçtan uzaklaşınca aracın patlayarak alev almasıyla şok olan ve bir süre kendine gelemeyen Hande Ataizi, "Büyük bir kaza atlattık. Çevredeki insanların kornaları, ‘araba yanıyor hemen inin’ bağrışları bizi kurtardı.

    "Son anda uzaklaşarak kurtulduk"

    İnanamıyorum, hâlâ şoktayım. Eğer bir dakika daha geç fark etsek araç kapılarını kilitlermiş ve çıkma ihtimalimiz yokmuş. Son anda uzaklaşarak kurtulduk" dedi.

    Hande Ataizi nin oğlu ve sevgilisiyle ilerlediği araç yandı #2

    Hande Ataizi nin oğlu ve sevgilisiyle ilerlediği araç yandı #3

    Hande Ataizi nin oğlu ve sevgilisiyle ilerlediği araç yandı #4

    Hande Ataizi nin oğlu ve sevgilisiyle ilerlediği araç yandı #5

    Hande Ataizi nin oğlu ve sevgilisiyle ilerlediği araç yandı #6


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